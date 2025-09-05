ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಟಾನಾ? ಏಳ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2025
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು (Pitru Paksha) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ (Hindu Region) ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವಜರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳು
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮದುವೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ (Engagement), ಕ್ಷೌರ, ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಈ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಥವಾ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.
ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೊಳೆಯಿರಿ.