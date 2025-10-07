- Home
- Chanakya Niti: ನಿಮ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೀಗ್ಗಳಿಗೆ ಈ 5 ಬುದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಕೂಡ್ಲೇ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
Chanakya niti be careful of these 4 people in the office ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಡಿಕೋರರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆಲವು ಜನರಿರುತ್ತಾರ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಜನರು ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕದಿಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣವರಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.