ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ.. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು.
Image Credit : Asianet News
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : freepik
ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ದಿನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ.
Image Credit : pinterest
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Image Credit : pinterest
ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆ ಹುಡುಕಿ.
Image Credit : our own
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಿನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ.
