cross sign on these 5 places on palm sudden loss ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆ
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರೇಖೆ
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗೈಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪಾಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಇರುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರೇಖೆ
ಅಂಗೈಯ ಮೆದುಳಿನ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಜೀವನದ ರೇಖೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಹಠಾತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಇರುವ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.