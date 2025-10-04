ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಅಂತ್ಯ
Before Diwali shukra ketu yuti end october 2025 lucky zodiac signs ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವಿದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ ಅಂತ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೇ 29 ರಂದು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, 2025 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2025 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನು ಕೇತು ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತುಲಾ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗದ ಅಂತರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಮೊದಲು, ವೃದ್ಧರು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಧನು
ಶುಕ್ರ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದ ಅಂತರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ತುಲಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಶುಕ್ರ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದ ವಿಘಟನೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತು ಸಿಗಬಹುದು.