ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಒಂದು, ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು
astrology reveals 4 birth months of selfish people ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಜನವರಿ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ವರ್ತನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದು ಅವರ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್
ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇತರರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಅವರ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬಹುದು. ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.