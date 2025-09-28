ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, 6 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಳೆ
amazing planet coincidence on navami 2025 zodiac signs get wealth ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ರಾಜಯೋಗ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಮಂಗಳ-ಯಮನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಮಂಗಳ-ಅರುಣ ಮತ್ತು ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಆದರೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಾಹನ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪೋಷಕ ದೇವತೆಯೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.