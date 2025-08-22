ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟೋದ್ಯಾಕೆ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಲವು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೆ, ಸತ್ತವರ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮರಣದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸತ್ತವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಗುರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಾಗ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೃತ ದೇಹದ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವವು ಮತ್ತೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಿಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾವಿನ ನಂತರ 2-6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 24-48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ
ಶವವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದಹನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ
ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೌರವಯುತ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಲೌಕಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಪಾದಗಳ ಬಂಧನವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.