ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕ ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು (Acharya Chanakya)ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರಬಹುದು - ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ , ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೈತಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹಣವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ (cheating money)ಹಣ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ, ಅವನ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ
ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬದಲು ಭಯ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳನು ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ: “ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.