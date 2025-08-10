ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ...ಹೇಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು?
ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವುದು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದು ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ, ಧೂಪ, ಕರ್ಪೂರ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆಂತರಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಂಥಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಮ್" ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ (ಪುರಾವೆಯ) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆ ದೈವಿಕ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ
ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರತಿಯಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಘಂಟೆಯ ಶಬ್ದವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಅವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು
ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವುದು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಕ್ತನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.