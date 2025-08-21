ಭಾರತದ 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶನಿ ದೇವರ ದೇವಾಲಯ
ಶನಿ ದೇವರ ಈ 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ.
ಶನಿ ಶಿಂಗ್ಣಾಪುರ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶನಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿದೇವನು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಕಿಲಾ ಅರಣ್ಯ ಧಾಮ
ಮಥುರಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೋಕಿಲ ವನಧಾಮವು ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿದೇವ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹವನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿರುನಲ್ಲರ್ ಶನಿ ದೇವಾಲಯ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಬಳಿ ಇರುವ ತಿರುನಲ್ಲರ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಶನಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ನವಗ್ರಹ ಯಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವನನ್ನು ನೋಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ ಧಾಮ ದೇವಾಲಯ
ದೆಹಲಿಯ ಅಸೋಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಧಾಮ ದೇವಾಲಯವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಶನಿ ದೇವರಾ ದೇವಾಲಯ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಶನಿ ದೇವರ ದೇವಾಲಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಶನಿದೇವ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ-ಕೀರ್ತನೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.