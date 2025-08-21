2025 ರ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರು
ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಬರುವಾ
ಡಾ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು 2024 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಅಷ್ಟಕವರ್ಗ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ವಿಭಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು.
ಕೆ.ಎನ್. ರಾವ್
ಕೆ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ . ಅವರು 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಬಿ. ಜುಮಾನಿ
ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂಬಾನಿಗಳು, ಬಚ್ಚನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಕೊಚಾರ್
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಕೊಚಾರ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 2025 ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು . ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಸ್ವಭಾವದವರು.
ಡಾ. ಅಜಯ್ ಭಂಬಿ
ಅಜಯ್ ಭಂಬಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಡಿ ವಶಿಸ್ಟ್
ಜಿಡಿ ವಶಿಶ್ತ್ ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಶಿಶ್ತ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐದು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರೂಪದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶ್
ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ದೀಪಕ್ ಕಪೂರ್
2025 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 10 ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಕಪೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹೆಸರು ವಾಸಿ.
ಡಾ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ
ಡಾ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂತ್ರಗಳು, ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು.
ಡಾ. ಸೋಹಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಡಾ. ಸೋಹಿನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರು ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.