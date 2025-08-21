ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೃದುವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ.
ದಿನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚರ್ಮ ತೇವವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂಶ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾತ್ ಟಬ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದನದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಚಂದನದ ಎಣ್ಣೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉರಿ, ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.