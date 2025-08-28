ದೀಪ, ಧೂಪ ಉರಿದ ನಂತ್ರ ಉಳಿದ ಬೂದಿನಾ ಎಸಿತೀರಾ?, ಈ 5 ದೈವಿಕ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಸೆಯಲ್ಲ!
ದೀಪ, ಧೂಪ ಉರಿದ ನಂತರ ಜನರು ಅದರ ಬೂದಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ…
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಕ್ಷತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನಾದರೂ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪ, ಧೂಪ ಉರಿದ ನಂತರ ಜನರು ಅದರ ಬೂದಿಯನ್ನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕೆ ಎಸೆಯಬಾರದು? ಎಸೆಯುವುದು ಅಶುಭವೇ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮರದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ
ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ದೀಪದ ಸುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಡಿ. ಇದು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಬೂದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 11 ಬಾರಿ ಹಾಕಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇದು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಶತ್ರುಗಳ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಲದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ
ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಉರಿದ ದೀಪದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶನಿದೇವನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಡಿ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಳಿದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.