ಬರೀ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆಯಲು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ 10 ಬಾರಿ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್!
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಲಾ ಟಾಗೊರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರ ಮಗ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆಯೆಂಬ ಧಾರಣೆಯಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟ
1993ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸೈಫ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಅವರಿಗೆ “ಬಹಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಫಲ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಬಂದವು, ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
ಸೈಫ್ ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 25ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜತೆಗೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುವು. ತರುವಾಯ ಪುತ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜನಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಧಾನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ
ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಹಣ ನೀಡುವಾಗ, ಆಕೆ “ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ 10 ಬಾರಿ ಚುಂಬಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೈಫ್ ಈ ಅವಮಾನಕರ ಷರತ್ತಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಆ ಕಾಲದ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ
ಸೈಫ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವು “ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ “ಮುಗ್ಗರಿಕೆ, ಶಾಂತತೆ, ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ” ಕಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ 90ರ ದಶಕದ ಹೀರೋಗಳಂತಿದ್ದ ‘ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್’ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ, ‘ದಿಲ್ ಚಾಹ್ತಾ ಹೈ’, ‘ಹುಂ ತುಂ’, ‘ಓಮ್ಕಾರಾ’ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಂತರ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾರಿಯರ್ ವರೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೈಫ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಟನಟಿಯರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಇದು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.