ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತೂ ಬಹಿರಂಗ; ಒಟ್ಟೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ನೋಡಿ..!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದಾರೆ. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟ ಇಂದು 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು 1200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
55 ವರ್ಷದ ನಟ, 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ
ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ನವಾಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 16, 1970 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 55 ವರ್ಷದ ಸೈಫ್ 1993 ರಲ್ಲಿ 'ಪರಂಪರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಮೂರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು (ಪರಂಪರ ಜೊತೆಗೆ ಆಶಿಕ್ ಆವಾರ ಮತ್ತು ಪಹಚಾನ್) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾದವು.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರ ಕೇವಲ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಕೇವಲ 10 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 68 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ ಸಾಥ್-ಸಾಥ್ ಹೈ', 'ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ನಾ', 'ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ', 'ಹಮ್ ಟಮ್', 'ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ', 'ರೇಸ್', 'ಲವ್ ಆಜ್ ಕಲ್', 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್', 'ರೇಸ್ 2' ಮತ್ತು 'ತಾನಾಜಿ' ಸೇರಿವೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪಟೌಡಿ ಅರಮನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದು 10 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಟೌಡಿಯ ಕೊನೆಯ ನವಾಬ್ ಕೂಡ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಕೂಡ. ಅವರ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ दिग्गज ನಟಿ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವೆಂದರೆ ನಟನೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ 10-15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪಟೌಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅವರು ಬೇರುಟ್ ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು?
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸನಾವರ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) ದಲ್ಲಿರುವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು, ಇದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಲಾಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಯುಕೆಯ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಸೈಫ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ (ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ) ಅವರಿಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೂ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
