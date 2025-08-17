ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ರು? ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತಿದ್ರು?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮನ್ಮಥ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಟಾರ್. ಆದ್ರೆ ನಾಗ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಗ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?
- FB
- TW
- Linkdin
65ರಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್
ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಊಟ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ವಾರಸುದಾರ
ANR ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು. ಯುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಮನ್ಮಥ, ಕಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಫೇಮಸ್. ಚಿರು, ವೆಂಕಿ, ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹೀರೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓನರ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ - ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್.
ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಹೀರೋ ಆದ ಕಥೆ
ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ANR ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಓದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ANR ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು! ನಾಗ್ ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
65ರಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಕುಬೇರ, ರಜನಿ ಜೊತೆ ಜೈಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಆಫರ್ ಗಳು ಬರ್ತಿವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು.