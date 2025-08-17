ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ; ಯಾಕೆ 'ಬಾಬು' ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು?
ಹೀರೋ, ವಿಲನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟ. 'ಪೆಳ್ಳಿ ಪೀಟಲು', 'ಮಾವಿచిಗುರು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂತಃಪುರ'ದಂತಹ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರ' ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಜಗಪತಿ ರಾವ್ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. 'ರಾವ್' ಎಂಬ ಪದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ಗೂಭಾಯ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
'ಅಂತಃಪುರ' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ 'ಕಟ್' ಹೇಳದೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಂದರೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
