10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್, ಆದ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ IPS ಆದ್ರು.. ಇದಲ್ವಾ ಯಶಸ್ಸು!
10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್, ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ IPS
10, 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲಾದರೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದವರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ IPS ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಿಲ್ವಾರಾದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈಶ್ವರ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಓದು ಬಿಡಲು ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ
ತಂದೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 54% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಸೇರತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
IPS ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ, 2022ರಲ್ಲಿ 644ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, 2023ರಲ್ಲಿ 555ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, 2024ರಲ್ಲಿ 483ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಈಗ ಈಶ್ವರ್ ಗುರ್ಜರ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
