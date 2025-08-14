ಶುಕ್ರನ ಕಠಿಣ ಪ್ರಭಾವ – ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸೂಚನೆ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿವೆ. ಕೆಲವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕ, ಮಾಘ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರದೇವನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲ ನೀಡುವ ತಪ್ಪು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪೂಜೆ-ಪಥ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.