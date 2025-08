ಓವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು, ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“ಬುಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಹೇಳಿದರು.

VIDEO | On India's pace spearhead Jasprit Bumrah missing the last Test of the series, India's assistant coach Ryan ten Doeschate said, "It's quite a complex issue with Bumrah. We want to respect where his body is at; he has bowled a large number of overs, I know it doesn't feel… pic.twitter.com/ac8mc3anIT

