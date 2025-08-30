ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ವರೆಗೆ.. ಬಿಸಿಸಿಐನ 6 ಶ್ರೀಮಂತ ಕೋಚ್ಗಳು!
ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೋಚ್ಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
Image Credit : Getty
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಈಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್. ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2024 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
Image Credit : Getty
ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 9.5 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 2017 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
Image Credit : Getty
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ 2016 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
Image Credit : Getty
ಡಂಕನ್ ಫ್ಲೆಚರ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಡಂಕನ್ ಫ್ಲೆಚರ್ 2011 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 4.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
Image Credit : Getty
ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್
ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್ 2007 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು 2011 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು.
