ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ವರೆಗೆ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
1. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್
ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 49 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 96 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. 1998 ಸಚಿನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷ. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು 1,894 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
2. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಓವರ್ಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ (51) ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 8,000 ರಿಂದ 14,000 ರನ್ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ "ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
3. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ
4. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 273 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,168 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ 264 ರನ್ಗಳು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.