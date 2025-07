ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

🚨 RISHABH PANT ADVISED FOR 6 WEEK REST 🚨



- Medical team is checking if Pant can bat after taking a pain-killer if need be but chances are slim. [Devendra Pandey from Express Sports]



Ishan Kishan set to be added to the squad for the 5th Test. pic.twitter.com/hDVbtJzLLj

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 24, 2025