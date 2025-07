ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Rishabh Pant was hit on his right foot while batting on Day 1 of the Manchester Test.



He was taken for scans from the stadium.



The BCCI Medical Team is monitoring his progress.

— BCCI (@BCCI) July 23, 2025