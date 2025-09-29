ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆ, ನಖ್ವಿ ಎದುರೇ ಪಾಕ್ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಚೆಕ್ ಎಸೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂತು.
9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಭಾರತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಚೆಕ್ ಎಸೆದ ಪಾಕ್ ನಾಯಕ
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಚೆಕ್ ಪಡೆದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಈ ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ
ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪಾಕ್ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತ ತಂಡ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. "ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲ" ಎಂದರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್.
ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಆಡಿದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದೆ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.