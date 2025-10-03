ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ 6 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಟಿಯರೂ ಫೇಲ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್!
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎದುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಂದು ಪಾಕ್ ತಂಡದ 6 ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
1- ಕೈನಾತ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕೈನಾತ್ ಜೂನ್ 21, 1992 ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಸಲೀಮಾ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
2- ಸನಾ ಮಿರ್
ಪಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಸನಾ ಮಿರ್ ಅಬೋಟಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸನಾ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
3- ಆಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 1992 ರಂದು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಲಿಯಾ, ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
4- ಜವೇರಿಯಾ ಖಾನ್ ವದೂದ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜವೇರಿಯಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಮೇ 14, 1988 ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು.
5- ಬಿಸ್ಮಾ ಮರೂಫ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಿಸ್ಮಾ ಮರೂಫ್. ಜುಲೈ 18, 1991 ರಂದು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2006 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.
6- ಇರಾಮ್ ಜಾವೇದ್
ಇರಾಮ್ ಜಾವೇದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1991 ರಂದು ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.