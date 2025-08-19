- Home
2025ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6 ವಲಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, 5೫ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2025ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
6 ವಲಯಗಳು - ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ - ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.
ಟೂರ್ನಿಯು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 5 ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 1: ಉತ್ತರ ವಲಯ vs ಪೂರ್ವ ವಲಯ
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2: ಮಧ್ಯ ವಲಯ vs ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು 40 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, 3 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳು, 86 ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 28-31 ರಂದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4-7 ರಂದು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11-14 ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ IST ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
6 ವಲಯಗಳು ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ: ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವಲಯವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.