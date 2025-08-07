- Home
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
19
Image Credit : X
ಟೇಲರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಸಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಟೇಲರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
29
Image Credit : X
1. 2011ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 105 (ಟೆಸ್ಟ್)
2011ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 375 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 130 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
39
Image Credit : X
2. 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 117 (ಟೆಸ್ಟ್)
2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 35 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು.
49
Image Credit : Getty
3. 2010ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 119 (ಒಡಿಐ)
2010ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 119* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 238 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 47.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು.
59
Image Credit : Getty
4. 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 128* (ಒಡಿಐ)
2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 128* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 231/6 ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದಿತು.
69
Image Credit : X/@ICC
5. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 171 & 102*
2013ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 171 ಮತ್ತು 102* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 335 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
79
Image Credit : Getty
6. 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 138 (ಒಡಿಐ)
2015ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 287 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತು.
89
Image Credit : Getty
7. 2007ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 60 (T20)
2007ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 60* ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
99
Image Credit : Getty
8. 2013ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 75 (T20)
2013ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೇಲರ್ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 200/2 ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದಿತು.
