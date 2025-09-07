- Home
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.
Image Credit : Instagram
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
2016ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Image Credit : Instagram
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್
2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದರು.
Image Credit : Instagram
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್
2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
Image Credit : Instagram
ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
Image Credit : Instagram
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದದ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
Image Credit : Instagram
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಲೈಟ್ ಗಡ್ಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
Image Credit : Instagram
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್
2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದದ ಸ್ಪೈಕ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಗಡ್ಡದ ಲುಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
Image Credit : Instagram
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಗಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್
2025ರ ಏಷ್ಯ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
