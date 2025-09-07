ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ ಔಟ್!
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿ 8 ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ.
15 ಜನರ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕ, ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕ. ಬುಮ್ರಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ಹೇಗಿರಬಹುದು?
ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಂಜುಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜುಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಜುಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಶಿವಂ ದುಬೆಗೂ ಜಾಗ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ತಿಲಕ್, ಹಾರ್ದಿಕ್, ಜಿತೇಶ್, ಅಕ್ಷರ್, ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್, ಕುಲ್ದೀಪ್, ವರುಣ್/ಹರ್ಷಿತ್.