ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಈ ವಾರ ನೋಡಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ & ವೆಬ್ಸೀರೀಸ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಜೋಲ್ ನಟಿಸಿರೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಾ' ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲರ್ ನಟಿಸಿರೋ 'ಮಾಲಿಕ್' ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.
Image Credit : Youtub/ Shalimarcinema
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್
“ಈ ವಾರ Netflix, Prime Video, JioHotstar ಮತ್ತು ಇತರ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.”
Image Credit : Big Boss X handle
Big Boss 19
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಘರ್ವಾಲೋಂ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್' ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
Image Credit : Social Media
Maa
'ಮಾ' ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಜೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು.
Image Credit : @rajkumar rao
Maalik
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲರ್ ನಟಿಸಿರೋ 'ಮಾಲಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
Image Credit : X
Maareesan
ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್, ವಡಿವೇಲು ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮಾರೀಸನ್' ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ.
