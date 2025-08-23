- Home
ವಾರ್ ನಟಿ ವಾಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ.. ಆದರೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ!
ವಾರ್ ನಟಿ ವಾಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ.. ಆದರೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ!
ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ಗೆ 37 ವರ್ಷ. ಆಗಸ್ಟ್ 23, 1988 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆದ್ದರೂ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
2013 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್ ನ 'ಶುದ್ಧ್ ದೇಸಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಾಸರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ 'ಆಹಾ ಕಲ್ಯಾಣಂ' ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೋತಿತು.
2013 ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಶುದ್ಧ್ ದೇಸಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್', 'ವಾರ್', 'ಬೇಫಿಕ್ರೆ', 'ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್', 'ಚಂಡೀಗಢ್ ಕರೆ ಆಶಿಕಿ', 'ಶಂಶೇರಾ', 'ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ ಮೇಂ', 'ತಡಪ್ 2' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರದ್ದಲ್ಲ. 'ವಾರ್' ಮತ್ತು 'ತಡಪ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಯಕ ನಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ತಡಪ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 80 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಈ ಚಿತ್ರ 243.06 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 'ಅಬೀರ್ ಗುಲಾಲ್', 'ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ' ಮತ್ತು 'ಬದ್ತಮೀಜ್ ದಿಲ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.