ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಿದೆ. ವಾರ್, ಧೂಮ್, ಕ್ರಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗ ಗೆದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ರ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2 ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ರೂ, ಪೂರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಪ್ ಬಂದ್ರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನೂರಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ 80 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೈಪ್ ತರಬೇಕು. ಈಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟಿಸಿದ ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷ ತಡವಾದದ್ದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಬಂತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು 2 ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ ದೇವರ ಭಾಗ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾಗ 2 ಬರಬೇಕಿದೆ. ದೇವರ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ದೇವರ 2 ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲ.