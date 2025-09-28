- Home
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳವೇನು? ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ, ತಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಂಬೋಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಪುರಿ, ಮಹೇಶ್ಗೆ 'ಪೋಕಿರಿ' ಮತ್ತು 'ಬಿಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೋಕಿರಿ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಪುರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ನಿಂತುಹೋಯ್ತು
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪುರಿ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. 'ಲೈಗರ್' ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರದ್ದಾಯಿತು.
ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ಗಿಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ?
'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ' ಎಂದು ಪುರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಪುರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ
ಪುರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ' ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್, ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.