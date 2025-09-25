- Home
- ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ.. 120 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ ಈಕೆ!
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ
ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಬದ್ರಿನಾಥ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಹಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಆಸ್ತಿ 120 ಕೋಟಿ
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.