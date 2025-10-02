- Home
- ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ: ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. ಅವರ ಇಮೇಜ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ಗಾಗಿ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ 800 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಂತೆ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದುಹೋಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆನೆದು ಆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜೆನ್ನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೆನ್ನಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಜೆನ್ನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುತು ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ, 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆನ್ನಿ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಜೆನ್ನಿ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ
ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ. 'ಪರವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ, ಹೊಸ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರಂತೆ. ಆಗ ಜೆನ್ನಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಖಂಡಿತ' ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ.