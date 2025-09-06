- Home
- ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಈವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ 2 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಈವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ 2 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?
ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?
16
Image Credit : instagram
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ?
26
Image Credit : Asianet News
‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಉತ್ತಮ ನಟ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಉತ್ತಮ ನಟಿ, ಸುಕುಮಾರ್ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ, ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಕಂದುಕೂರಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : Asianet News
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗದ್ದರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ "ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಗೌರವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
46
Image Credit : Asianet News
ಗಾಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ರಲ್ಲೂ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಪುಷ್ಪ 2 ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
56
Image Credit : our own
ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,785.84 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮತ್ತು KGF 2 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,493.84 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ₹836.09 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸಾಧಿಸದ ದಾಖಲೆ. BookMyShow ನಲ್ಲಿ 19.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹292 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ತಿರುವಿ ಬರೆದಿದೆ.
66
Image Credit : our own
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ SIIMA, ಗದ್ದರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, GAMA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು "ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
