ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.. ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರದ್ದೇ ಹವಾ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರದ್ದೇ ಹವಾ. ಮುಂಬೈನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಯರು ಸೌತ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತಹವರು ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂತರವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದರು. ಇನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು, ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್.
ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಲತಾಯಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ 'ಬಂಗಾರು ಬುಲ್ಲೋಡು' ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 'ಆಕಾಶವೀಧಿಲೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ 'ಪಾಂಡವುಲು ಪಾಂಡವುಲು ತುಮ್ಮೆದ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವೀನಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ನಟಿಸಿದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ 'ಸೂರ್ಯ 46' ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸೂರ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ 'ಸೂರ್ಯ 46' ಎಂಬ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವೀನಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. "ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ... ಮುಂಬರುವ ಅದ್ಭುತ ಜರ್ನಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿ
'ಸೂರ್ಯ 46' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 'ಪ್ರೇಮಲು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಹೈಪ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 'ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮ', 'ಸಾರ್', 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ, ಸತತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಂಕಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ.