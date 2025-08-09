- Home
- ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದರು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫೇಕ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದರು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿಯನ್ನು ತಲೆಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ನೋವು ಕೊಡುವ, ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಗುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ತೋರಬಾರದು ಎಂದೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಭಾರೀ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ʻದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ʼ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ʻಪುಷ್ಪ 2’, ʻಛಾವಾʼ, ʻಕುಬೇರʼ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ʻಮೈಸಾʼ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.