ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೆಗಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸೀಮಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಗಾ ಹೀರೋ, ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರ
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಈ ಬಾರಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Team #Peddi is off to Sri Lanka for the next schedule ❤🔥
The shoot will take place in the beautiful locales of the island nation ❤️
Stay tuned for more updates.#PEDDI GLOBAL RELEASE ON 27th MARCH, 2026.
Mega Power Star @AlwaysRamCharan@NimmaShivanna#JanhviKapoor… pic.twitter.com/7t9u6uG2Yc
— PEDDI (@PeddiMovieOffl) October 24, 2025
ಬೃಹತ್ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1000 ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.