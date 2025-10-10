- Home
ಚಿರಂಜೀವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಹೀರೋನೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಒಂದೇ ಹಾಡಿಗೆ ನಡುಗಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿ.. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್!
ಮಗಧೀರ, ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಒಂದು ಹಾಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಜೊತೆ ಆ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅ.10ರಂದು 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ.1 ನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರ
ರಾಜಮೌಳಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು
ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿಪೆಟ್ಟ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಡಾಗಿತ್ತು.
ಕೊನೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದೆವು
ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದೆವು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ನನ್ನ ಹೀರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.