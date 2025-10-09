- Home
- ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಇದೇನಾ? ನಿಜವಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ!
ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ 29
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ SSMB 29. ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ.
ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್
ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಇದೇನಾ
ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಶಾಕಿಂಗ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವಾಗ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟೈಟಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರೀಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂದಿ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಡಮರುಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.