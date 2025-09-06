- Home
- ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು: ಆದ್ರೆ ನಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಾನಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Image Credit : Asianet News
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದು ಸಹಜ. ಬೇರೆ ನಟರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಾನಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟರ ಕೈ ಬದಲಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನಿ ನಟಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ.
Image Credit : Asianet News
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ನಾನಿ ಕೂಡ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಟ. ನಾನಿ ನಟಿಸಿದ ಹಿಟ್ 3 ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
Image Credit : JioHotstar
2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
Image Credit : Asianet News
ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನಿ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
