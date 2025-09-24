- Home
ಓಜಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರುಳ್ ಮೋಹನ್, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಮಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಓಜಿ'. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ 'ಕಣ್ಮಣಿ' ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ.
ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ
ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಡ್ಯುಯೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಗತಿ
ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತನಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು
ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಮಣಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ
'ಓಜಿ'ಯಲ್ಲಿನ 'ಕಣ್ಮಣಿ' ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ, ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ. 1980-90ರ ದಶಕದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗಂಭೀರನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೆ.25ಕ್ಕೆ ಓಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ನಟನೆಯ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ. 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.