- ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ.. ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ29 ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳ ಬಹಿರಂಗ: ನಮ್ರತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ.. ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ29 ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳ ಬಹಿರಂಗ: ನಮ್ರತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ SSMB29 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿಯಂತೆ ತೆಗೆದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ.
Image Credit : Instagram/Rajamouli
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. SSMB 29 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ.
Image Credit : SS Rajamouli, Mahesh Babu, Prithviraj/ Facebook
ಈ ಫೋಟೋಗಳು SSMB29 ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೀನ್ಯಾ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ‘ಲವ್’ ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram / priyanka chopra
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 2025 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
Image Credit : instagram / priyanka chopra
SSMB29 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೋಟೋಗಳು, ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ SSMB ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.
