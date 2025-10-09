- Home
- ನಟಿಯಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಯನತಾರಾ... ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಟಾಪ್ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ದಕ್ಷಿಣದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಿಂದ ಜವಾನ್ವರೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಟಾಪ್ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಯಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ 'ಮನಸ್ಸಿನಕ್ಕರೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಂದ್ರಮುಖಿ
2003ರಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, 2005ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಯನ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗಜಿನಿ
'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ನಂತರ 'ಗಜಿನಿ' ಚಿತ್ರವೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಯನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವು.
ಬಿಲ್ಲಾ
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ನೇರ ಚಿತ್ರ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ'. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ನಯನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಅದುರ್ಸ್
ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅದುರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸಿಂಹ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಂಹ'. ಇದರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ರಾಜಾ ರಾಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ'. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಜವಾನ್
ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಜವಾನ್'. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.