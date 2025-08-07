- Home
ಮರೆಯಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಸಿನಿ ಇತಿಹಾಸ: 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್-ನಾಗಾರ್ಜುನ
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ. ಈಗ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಜನಿ ಮತ್ತು ನಾಗ್ ಮೊದಲು ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಈ ಮೊದಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ರಜನಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಜನಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಒಂದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಟಿಸಿದವರಿಗೂ ನೆನಪಿರೋದು ಕಷ್ಟ. 1991ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಮೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಕಾಲದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 8 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. 1991ರಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 10 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಹಿಸಲೂ ಆಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಆ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು, ನಿರ್ದೇಶಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಜನಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.