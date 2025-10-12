- Home
- ಸಮಂತಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ.. ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾರೆ ಎಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಚೈತೂ!
ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಶೋಭಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೈತೂ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾಗಿ, ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟನಾಗಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ 'ತಂಡೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾಗಚೈತನ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಮದುವೆಯಾದರು
2021ರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಳರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರ ಮದುವೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಶೋಭಿತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳು, ಚೈತನ್ಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶೋಭಿತಾ ಕಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಕ್ಷಣವೇ ಮದುವೆಯಾದರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ.
ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರಲಾರೆ
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. "ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇರಲಾರೆ?" ಎಂದು ಜಗ್ಗುಭಾಯ್ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ, "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಿತಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರಲಾರೆ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರಲಾರೆ" ಎಂದು ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಶೋಭಿತಾ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಯಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಆಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಂತರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಸಮಂತಾರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಚೈತನ್ಯ, ಶೋಭಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಬ್ಯುಸಿ
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಏ ಮಾಯ ಚೇಸಾವೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಬೇರೆಯಾದರು. ಸಮಂತಾ ಈಗಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.