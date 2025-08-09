- Home
ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈಗ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗಾಸಿಪ್
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ನಿಜ ಆದ್ರೆ, ಹಲವು ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ಧನುಷ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ.
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಧನುಷ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಧನುಷ್. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕುಬೇರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಐಶ್ವರ್ಯರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್
ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಮೃಣಾಲ್ ನಟಿಸಿದ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಏನಂದ್ರು?
ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಧನುಷ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ. ಗಾಸಿಪ್ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೆ. 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕರೆದಿದ್ರಿಂದ ಧನುಷ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಸಿಪ್ ನಿಂತಿದೆ.